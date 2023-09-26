خاصّ- آخر المعطيات عن مغادرة رياض سلامة لبنان!

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خاص tayyar.org

حظيت المعطيات التي نشرها صباح أمس tayyar.org، عن احتمال مغادرة الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة لبنان إلى جهة معلومة لدى كثر، باهتمام سياسي وديبلوماسي وحتى قضائي، فيما تولّت وسائل إعلام محلية نسخ الخبر مع بعض المنكّهات.

وظهر أن عددا من السفراء راجع مسؤولين في صحة تلك المعطيات، ورفع تقارير عاجلة في هذا الشأن، في حين سأل سفير بارز عن إمكان أن يكون سلامة قد حظي بمساعدة دولة غربية سهّلت عليه مهمّته، وأمّنت له الغطاء اللازم.

في المعطيات أيضا أنه في حال صحّت نظرية مغادرة سلامة، فهو على الأرجح استعمل جواز سفر اشتراه حديثا من أحد جزر الكومنولث بدل جوازيّه اللبناني والفرنسي المتحجزَين بموجب قرار قضائي، واستخدم طائرة خُصّصت له مصطحبا حقائب من المال، ومتوجها إلى دولة غير بعيدة، هي بمثابة محطة ترانزيت له، قبل أن يستقرّ في دولة ثالثة يتخذها مقرا دائما لإقامته، مع أخذه في الاعتبار التدابير الاحترازية، ولا سيما القضائية منها.