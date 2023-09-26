"لدى القوى الأمنية العديد اللازم لمنع النزوح على الحدود".. باسيل بعد لقائه دريان: لبنان أساسه الشراكة ولا حل لأزمة الرئاسة إلا بالحوار والتفاهم

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل يرافقه وفد من تكتل لبنان القوي، في دار الفتوى.

وقال باسيل بعد لقائه المفتي دريان إنّه "من أجل المحافظة على اتفاق الطائف يجب تطبيقه. ومن واجبنا ان نقوم بإصلاحات في بلدنا لجذب الدول المستثمرة."

واضاف: "بالرئاسة لا أقول أن هناك مبادرة بدأت أو مبادرة إنتهت. فلبنان أساسه الشراكة لا حل لأزمة الرئاسة إلا بالحوار والتفاهم."

وختم: "لدى القوى الأمنية العديد اللازم لمنع النزوح السوري على الحدود كما تفعل في ضبط الحدود البحرية."