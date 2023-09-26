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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

علق مرجع مسؤول مطلع على تفاصيل المهمة القطرية، غأكد لـ«الجمهورية» انّ «الموفد القطري يحمل شيئا يبدو جديا، لن أدخل في تفاصيله».

وعما تردد أنّ هذا الطرح يمكن أن يعجّل بانتخاب رئيس للجمهورية خلال فترة قصيرة، قال المرجع: كما سبق وقلت، هناك شيء ما، ولكن لا نستطيع ان نصدر حكما مسبقا عليه. فالافضل أن ننتظر ما سينتهي اليه، وساعتئذ يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود، وإن شاء الله نصل الى توافق. وحسناً فعل (الموفد القطري) بالتعتيم على حركته والسرية التي ينتهجها في لقاءاته ومداولاته بعيدا عن الاضواء فهذا يخدم مهمته