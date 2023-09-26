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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 26 أيلول 2023

26
SEPTEMBER
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الأخبار: علم وخبر

«أبعاد» تُقفل مراكز وتسرّح موظّفين

أغلقت منظّمة «أبعاد» غير الحكومية التي تنشط في قضايا المرأة أكثر من عشرة مراكز تابعة لها في المناطق، وسرّحت عدداً كبيراً من الموظّفين بذريعة وقوعها تحت ديون تصل إلى مليونَي دولار. في حين يؤكد معنّيون أنّ الجهة الممولة لتلك المراكز وأنشطتها، وضمناً رواتب الموظفين، لا علم لها بإقفال المراكز أو إنهاء عقود العاملين، في وقتٍ أبلغت المديرة التنفيذية للجمعية غيدا عناني ما تبقّى من فريق العمل بأن عمل المنظّمة قد يتوقف بين يومٍ وآخر، من دون إعطاء تفاصيل.

 

سوريون في القطاع العام!

بدا لافتاً أن بعض سائقي حافلات النقل المُشترك سوريون، علماً أن تلك الباصات تابعة للقطاع العام وتشرف على تشغيلها وزارة الأشغال العامة، ويفترض حصر العمل فيها بالمواطنين اللبنانيين.

كذلك لوحظ أن عدداً من الكتّاب بالعدل يستعينون بشبان سوريين لملاحقة إنجاز معاملات في الدوائر الرسمية.

 


«تسليح» رئيس الحكومة

أهدى رئيس جهاز أمني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بندقيتين وأربعة مسدّسات يُقدّر ثمنها بآلاف الدولارات التي دُفعت من موازنة الجهاز، في وقت يواجه عناصر الأسلاك الأمنية والعسكرية مصاعب معيشية نتيجة تدهور قيمة رواتبهم.

 

 


البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قال مصدر دبلوماسي إن وتيرة التشاور السعودي الإيراني تسارعت في الأسبوعين الأخيرين، حيث يجري السفراء اجتماعات مع مدراء وزارة الخارجية في العاصمتين ويتواصل الوزيران هاتفياً بشكل أسبوعي والقضايا التي يتقدمها اليمن حالياً قابلة للتوسع، حيث تحتل سورية المكانة التالية لليمن وبعدها تكون هناك فرصة لبحث الوضع في لبنان.


خغايا

يعتقد مصدر نيابي أن كلمة السر الرئاسية هي سليمان فرنجية وأن الأميركي الذي يقود اللجنة الخماسية لم يمانع بالمبادرة الفرنسية على هذا الأساس ضمن عرض مقايضة تتضمن نواف سلام لرئاسة الحكومة. وهو أوعز بتعطيلها ويوعز اليوم بطرح بدائل للوصول إلى مقايضة اسم فرنجية بترتيبات تريد أميركا التفاوض مع حزب الله حولها لمنع الانزلاق إلى حرب في لحظة سيئة يعيشها كيان الاحتلال أسوة بما حدث في ترسيم الحدود البحرية.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز

يثير أكثر من مصدر مالي مشكلة الصرف الرسمي بالدولار، بعد نفاد أموال السحب الخاصة؟!

غمز

ما تزال وزارات لا تمتثل لتوجيهات رسمية في ما خصَّ التعامل مع النزوح السوري، لا سيما في مجالات العمل والأعمال!


همس
يلمس عائدون من عاصمة غربية، ناشطة للتسوية في لبنان ترهُّلاً وضعفاً في الادارة الرسمية، وموقع الدولة الكبرى عالمياً..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يقال إنّ مسؤولاً حزبياً - أمنياً بارزاً تدخّل لدى جهات معنية لتغيير حيثيات التحقيق مع مسؤول في «حماس» بتهمة التعامل مع إسرائيل.

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