"الثنائي" قد يتخلى عن ترشيح فرنجية

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

لئن كان الرئيس نبيه بري يتابع الموقف ساعة بساعة، لا سيما مشاورات الموفد القطري «أبو فهد» البعيدة عن الاضواء، فإن مصادر مطلعة على موقف «الثنائي الشيعي» على الرغم من اعلان التمسك بترشيح النائب السابق سليمان فرنجية، تعتقد ان «الإنفراج الاقليمي» وتعزيز الاتفاق الايراني - السعودي من شأنه أن يعزز فرص الانتقال الى اهتمام خاص بالوضع اللبناني، ويسمح «بحلحلة» أكيدة للمواقف، وصولاً الى الالتقاء عند «منتصف الطريق» من زاوية ان الرئيس يجب ان يُرضي طموحات اللبنانيين، ولا يشكل تحدياً لأي فريق او كتلة.



وتوقفت مصادر متابعة عند الكلام الذي قاله رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم امين السيد من ان موقف الحزب «حتى الآن» هو دعم ترشيح فرنجية، مشيراً الى جدية ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بايجاد حلّ للحرب في اليمن.