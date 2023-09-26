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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يبدو بحسب مصادر مطلعة ان «الثنائي الشيعي» متجاوب تماما مع المسعى القطري، وهو ما يطرح علامات استفهام حول ما اذا كان قد اصبح مستعدا للسير بمرشح غير مرشحه الرسمي رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، رغم ان مسؤولي الحزب يكررون يوميا تمسكهم بمرشحهم.



ولعل ابرز ما يؤكد هذا التوجه، قول رئيس المجلس السياسي لحزب الله السيد إبراهيم أمين السيد يوم أمس، أن «هناك محاولات خارجية مع بعض الداخل للتوصل إلى انتخاب رئيس يرضى به الجميع، ونحن نتابع ما سينتج من جولة الوفد القطري، مع التأكيد أن موقفنا حتى الآن دعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية».



في وقت أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى أن «قطر ضمانة لحل الأزمة اللبنانية ويعَوَّل عليها الكثير»، واصفا الحركة الديبلوماسية القطرية النشطة تجاه لبنان بانها «بالغة الأهمية وتنطوي على دور إيجابي وفعال».