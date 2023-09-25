"نحذر المتلكئين"...التيار زار محافظ بيروت: ندعو المخاتير الى عدم إجراء اي معاملة "خاصة للنازخين"!

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كتب النائب نيكولا الصحناوي عبر حسابه على منصة "أكس":

خلال زيارة وفد من التيار الوطني الحر لمحافظ بيروت لعرض خطتنا لإعادة النازخين ومناقشتها معه، اطلعنا القاضي مروان عبود عن سلسلة تعاميم وخطوات إدارية من شأنها الحد من التفلت، وكان آخرها تعميماً يطلب فيه من المخاتير التعاون على مسح انتشار النازحين ضمن احياء بيروت.1/2

وأضاف: ودعماً لهذه الخطوة ندعو المخاتير الى عدم إجراء اي معاملة، خاصة للنازخين، دون التأكد من هويتهم الحقيقية والتزامهم بالقوانين اللبنانية. كما نحذر المتلكئين منهم من الغضب الشعبي الذي قد ينتج في حال تبديد المصالح الشخصية ومخالفتهم التعاميم المذكورة ونحثهم على التيقن لمسؤلياتهم الوطنية