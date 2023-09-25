السيد: هل سمع احد من اللبنانيين مرجعاً واحداً يسأل "أين رياض سلامة"؟

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كتب النائب جميل السيد في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "اين هُوَ؟! لو كان قاتلاً عاديّا أو لِصّاً صغيراً او فاسداً مرتشِياً ضعيفاً، او مغتصباً فرديّاً، ‏لكانت الزعامات والقوى السياسية ورجال الدين والدنيا وقضاة الدولة وضباطها ووسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة، لكان هؤلاء جميعاً يلاحقونه يبحثون عنه ليل نهار".

‏وأضاف، "لكانوا اقاموا الدنيا ولم يُقعدوها بالتصريحات والأخبار والحلقات اليومية تجييشاً للرأي العام ضد هذا المرتكب الصغير، ولكانوا شرشحوا بعضهم بالإتهامات بحمايته وإخفائه والتستر عليه!!".

‏وختم: "ولكن، هل سمع احد من اللبنانيين مرجعاً واحداً او وسيلة إعلام واحدة او رجل دين واحد او غيرهم يسألون هذا السؤال الممنوع والمُحرَّم طرْحُهُ: ‏أين رياض سلامة؟!"