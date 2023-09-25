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فوز "الحكمة" على "بيروت" في سلة الدوحة الدولية

25
SEPTEMBER
2023
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استهل الحكمة بيروت حامل اللقب مشواره في دورة الدوحة القطرية الدولية الثانية، بالفوز على بيروت فيرست كلوب 68 - 65 (الاشواط 22 - 12، 35 - 26، 55 - 45، 68 - 65)، في المباراة التي اجريت بينهما عصو اليوم في قاعة نادي الغرافة امام حشد من ابناء الجالية، ضمن المجموعة الاولى.

وتقدم الحكمة بفارق مريح في معظم فترات المباراة، قبل ان يحقق بيروت عودة قوية في الدقيقتين الاخيرتين، من دون ان يتمكن من تحقيق الفوز.

وشكل الفوز الاخضر بداية مميزة للمدرب غسان سركيس العائد الى صفوف الحكمة، وهو الذي قاد الاخضر الى غالبية انتصاراته المحلية والعربية والآسيوية.

كذلك فاز في المجموعة عنيها الفتح الرباطي المغربي على دجلة العراقي 92 - 79.

وكان افضل مسجل للفائر اليو ديارا 21 نقطة، وللخاسر الفونسو روي 28 نقطة، وزميله كيني هيث لاعب نادي بيروت سابقا 27 نقطة.

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