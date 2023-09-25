living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص- الملف الرئاسي: أسماء الموفد القطري الأربعة للحرق؟

25
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ينطلق الموفد القطري في مقاربته الملف الرئاسي اللبناني مع الحركة التي يقوم بها، من قاعدة أنه لا يمكن تخطي الثنائي الشيعي وكذلك لا يمكن فرض رئيس على المسيحيين لا تريده الكتلتان المسيحيتان الوازنتان في المجلس النيابي، وما لقاءاته في اليومين الماضيين الا الدليل على ذلك.
وهنا يعتبر مراقبون أن مبادرة الرئيس نبيه بري قد وصلت الى حائط مسدود وهو أصيب بخيبة أمل لأنه تلمّس الا امكانية لأي حوار على الأقل في المنظور القريب.
وفي هذا الاطار تؤكد مصادر مطلعة عبر الـtayyar.org أن الجميع اليوم بانتظار نتائج تحرك الموفد القطري وإمكانية عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان مرة رابعة الى بيروت عسى أن تخلق احتمالات جديدة ولا نكون بذلك قد عدنا للمربع الأول.
وتقول المصادر إن الأسماء الأربعة التي بجعبة الجانب القطري ليست واقعية وخارج المعادلة وهي أصلا استُعملت للاستطلاع أي "للحرق"، وحتى الساعة ما من جهة تملك اسماً ثالثاً واقعياً قابلاً للتسويق بين كل الأطراف...
وبالمحصلة نحن أمام أسابيع من الانتظار لما ستترك من انعكاسات على أكثر من صعيد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   