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“مياه لبنان الجنوبي” تبدأ باعتماد التعرفة الجديدة اعتبارا من هذا التاريخ!

25
SEPTEMBER
2023
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان أنه ” نظراً لارتفاع أكلاف التشغيل والصيانة، ولا سيما كلفة فواتير الطاقة وقرار مؤسسة كهرباء لبنان بإلزام مؤسسات المياه (والمؤسسات العامة كافة) بتسديد الفواتير وتوجيه إنذارات بقطع التيار الكهربائي عن كل المحطات والمنشآت والمباني الإدارية في حال عدم تسديد المتوجبات، وبالإضافة الى الارتفاع المستمر لكلفة شراء المحروقات (المازوت بشكل أساسي) المخصص لتشغيل المولدات، فان المؤسسة ستبدأ من تاريخ 1 – 10 – 2023 باعتماد التعرفة الجديدة لرسم الاشتراك السنوي للمشتركين الحاليين، بواقع 10 ملايين ليرة لبنانية ( للمتر المكعب الواحد)، وعليه، يمكن للراغبين الاستفادة من السداد وفق التعرفة الحالية المحددة ب (3 مليون 600 ألف ليرة لبنانية للمتر المكعب الواحد سنوياً)، المبادرة بالتوجه الى مكاتبها في مختلف دوائرها لتسديد المستحقات المتوجبة عليهم، ما بين 5-9-2023 و30-9-2023، كما يمكن لغير المشتركين الاستفادة من التعرفة المخفضة لتقديم طلب اشتراك جديد وتسوية وضعهم قانونيا، في نفس المدة نفسها التي حددت لتسديد المستحقات”.

واعلمت “المشتركين والمواطنين المستفيدين، افراداً ومؤسسات، أنه وبناء على المراسيم التنفيذية لقانون المياه الجديد، الذي يُلزم مؤسسات المياه بالتقيد بالإجراءات القانونية لتحصيل حقوقها المالية ومنها، وضع إشارة “عدم دفع رسوم أو غرامات وخلافه” على الصحيفة العينية للعقار المحدد (بواسطة النيابة العامة المالية والدوائر العقارية)، لإلزامه بدفع الرسوم والمتوجبات وإلزامه بإزالة التعديات على الشبكة العامة. وافساحاً في المجال أمام المواطنين كافة، لتسوية أوضاعهم قانونياً، وسداد المتوجبات المستحقة عليهم لصالح المؤسسة، ولغير المشتركين لإزالة التعديات وتسوية أوضاعهم من خلال الاشتراك قانونياً بخدمة المياه، ستمدد المؤسسة للراغبين بتسديد المستحقات وتسوية الأوضاع المُهل الزمنية لموعد أقصاه 15-10- 2023. يعتبر هذا البيان بمثابة اعلان وتبليغ لكافة المشتركين والمستفيدين.

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