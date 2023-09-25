قوى الامن تعمم صورة موقوف بجرم سلب وسرقة وانتحال صفة أمنية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

"حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سلب وسرقة ينفذها شخص مجهول الهوية في عدد من الأحياء الواقعة ضمن نطاق فصيلة زقاق البلاط في بيروت، بحيث يقوم باستجلاء هوية الضحية وتفتيشها، منتحلا صفة أمنية، ثم يقوم بعملية السرقة ويتوارى عن الأنظار.

نتيجة للمتابعة ومقاطعة المعلومات، ومن خلال التحريات والاستقصاءات المكثفة التي قامت بها دوريات الفصيلة المذكورة تمكنت من توقيف المشتبه فيه في محلة حي اللجا، بعد أن حاول مقاومة عناصر الدورية. وقد اعترف بما نسب إليه، وتبين أنه يدعى: ي. ع. (من مواليد عام 1982، لبناني) لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب ممن وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة زقاق البلاط في وحدة شرطة بيروت الكائن في ثكنة إميل الحلو - شارع مار الياس، أو الاتصال على الرقم 301628-01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".