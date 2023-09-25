"بلبلة" في بلدة حراجل .. والسبب؟

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جديدنا -



بعدما جاء في صحيفة نداء الوطن في مقال عن الفساد في الدوائر العقارية يوم الاثنين ٢٥ ايلول ٢٠٢٣ عن نقل ملكية ما يقارب مليون متر مربع في نطاق بلدة حراجل لمتموّل من خارج المنطقة من دون ابلاغ المديرية ووضعه في اطار سعي جهة سياسية لاجراء تغيير ديمغرافي في كسروان، اوضح رئيس بلدية حراجل المهندس طوني زغيب لمنصة جديدُنا نيوز انه لم يتم الاستحصال على إفادة محتويات بهكذا عقار لافتا الى انه يستبعد حصول نقل ملكية في الآونة الأخيرة من حيث الشقق والاراضي بهذا الحجم.

وفي معلومات منصة جديدنا ان المرحوم بيار فتوش اشترى منذ سنوات عقارات بحوالي المليون متر تقريبا في أعالي حراجل من مصرف لبنان واكدت المعلومات حتى اللحظة ان أبناءه لم يقوموا بأي عملية بيع أو نقل ملكية ولا نية بحسب مصادرهم لذلك ابدا مع التأكيد بأنهم ضد اي تغيير ديمغرافي للمنطقة.

كما وان هناك عقارات لال حبيش والخازن والعضم والبيطار ولا معلومات عن حصول عملية نقل ملكية او نية حصولها.

وقد اضاءت الصحيفة على موضوع مهم الا وهو تداعيات إقفال دوائر الشؤون العقارية في جبل لبنان خصوصا وحصول الحملة فقط على هذه المحافظة دون البقية.

بعدما جاء في صحيفة نداء الوطن في مقال عن الفساد في الدوائر العقارية يوم الاثنين ٢٥ ايلول ٢٠٢٣ عن نقل ملكية ما يقارب مليون متر مربع في نطاق بلدة حراجل لمتموّل من خارج المنطقة من دون ابلاغ المديرية ووضعه في اطار سعي جهة سياسية لاجراء تغيير ديمغرافي في كسروان، اوضح رئيس بلدية حراجل المهندس طوني زغيب لمنصة جديدُنا نيوز انه لم يتم الاستحصال على إفادة محتويات بهكذا عقار لافتا الى انه يستبعد حصول نقل ملكية في الآونة الأخيرة من حيث الشقق والاراضي بهذا الحجم.

وفي معلومات منصة جديدنا ان المرحوم بيار فتوش اشترى منذ سنوات عقارات بحوالي المليون متر تقريبا في أعالي حراجل من مصرف لبنان واكدت المعلومات حتى اللحظة ان أبناءه لم يقوموا بأي عملية بيع أو نقل ملكية ولا نية بحسب مصادرهم لذلك ابدا مع التأكيد بأنهم ضد اي تغيير ديمغرافي للمنطقة.

كما وان هناك عقارات لال حبيش والخازن والعضم والبيطار ولا معلومات عن حصول عملية نقل ملكية او نية حصولها.

وقد اضاءت الصحيفة على موضوع مهم الا وهو تداعيات إقفال دوائر الشؤون العقارية في جبل لبنان خصوصا وحصول الحملة فقط على هذه المحافظة دون البقية.

وكما جاء في نداء الوطن:”لفت متابعون إلى أنّ المطالبة بإنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة، سيضمّ بطبيعة الحال الأراضي الأميريّة، ستحرم أبناء القرى والبلدات في جبل لبنان ملكيتهم للمشاعات وحق استثمارها أسوة بمندرجات المذكرة التي سبق وأصدرها وزير الماليّة حينها علي حسن خليل في 31 كانون الأول 2015. ويكشف أحد المتابعين لـ»نداء الوطن»، أنّه بحجة مكافحة الفساد والعمل على تغيير الواقع الإداري في دوائر جبل لبنان العقارية، يصبح التحكّم بالمحفظة العقارية في يد الفريق المقرّب من وزير الماليّة.”

من جهته، وضع الصحافي جان زغيب كل تلك المعلومات في يد الاجهزة الامنية للاستقصاء والتأكد من عدم حصول اي عمليات ولغايات مشبوهة.