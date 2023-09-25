living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"بلبلة" في بلدة حراجل .. والسبب؟

25
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جديدنا -

بعدما جاء في صحيفة نداء الوطن في مقال عن الفساد في الدوائر العقارية يوم الاثنين ٢٥ ايلول ٢٠٢٣ عن نقل ملكية ما يقارب مليون متر مربع في نطاق بلدة حراجل لمتموّل من خارج المنطقة من دون ابلاغ المديرية ووضعه في اطار سعي جهة سياسية لاجراء تغيير ديمغرافي في كسروان، اوضح رئيس بلدية حراجل المهندس طوني زغيب لمنصة جديدُنا نيوز انه لم يتم الاستحصال على إفادة محتويات بهكذا عقار لافتا الى انه يستبعد حصول نقل ملكية في الآونة الأخيرة من حيث الشقق والاراضي بهذا الحجم.

وفي معلومات منصة جديدنا ان المرحوم بيار فتوش اشترى منذ سنوات عقارات بحوالي المليون متر تقريبا في أعالي حراجل من مصرف لبنان واكدت المعلومات حتى اللحظة ان أبناءه لم يقوموا بأي عملية بيع أو نقل ملكية ولا نية بحسب مصادرهم لذلك ابدا مع التأكيد بأنهم ضد اي تغيير ديمغرافي للمنطقة.
كما وان هناك عقارات لال حبيش والخازن والعضم والبيطار ولا معلومات عن حصول عملية نقل ملكية او نية حصولها.

وقد اضاءت الصحيفة على موضوع مهم الا وهو تداعيات إقفال دوائر الشؤون العقارية في جبل لبنان خصوصا وحصول الحملة فقط على هذه المحافظة دون البقية.
بعدما جاء في صحيفة نداء الوطن في مقال عن الفساد في الدوائر العقارية يوم الاثنين ٢٥ ايلول ٢٠٢٣ عن نقل ملكية ما يقارب مليون متر مربع في نطاق بلدة حراجل لمتموّل من خارج المنطقة من دون ابلاغ المديرية ووضعه في اطار سعي جهة سياسية لاجراء تغيير ديمغرافي في كسروان، اوضح رئيس بلدية حراجل المهندس طوني زغيب لمنصة جديدُنا نيوز انه لم يتم الاستحصال على إفادة محتويات بهكذا عقار لافتا الى انه يستبعد حصول نقل ملكية في الآونة الأخيرة من حيث الشقق والاراضي بهذا الحجم.

وفي معلومات منصة جديدنا ان المرحوم بيار فتوش اشترى منذ سنوات عقارات بحوالي المليون متر تقريبا في أعالي حراجل من مصرف لبنان واكدت المعلومات حتى اللحظة ان أبناءه لم يقوموا بأي عملية بيع أو نقل ملكية ولا نية بحسب مصادرهم لذلك ابدا مع التأكيد بأنهم ضد اي تغيير ديمغرافي للمنطقة.

كما وان هناك عقارات لال حبيش والخازن والعضم والبيطار ولا معلومات عن حصول عملية نقل ملكية او نية حصولها.

وقد اضاءت الصحيفة على موضوع مهم الا وهو تداعيات إقفال دوائر الشؤون العقارية في جبل لبنان خصوصا وحصول الحملة فقط على هذه المحافظة دون البقية.

وكما جاء في نداء الوطن:”لفت متابعون إلى أنّ المطالبة بإنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة، سيضمّ بطبيعة الحال الأراضي الأميريّة، ستحرم أبناء القرى والبلدات في جبل لبنان ملكيتهم للمشاعات وحق استثمارها أسوة بمندرجات المذكرة التي سبق وأصدرها وزير الماليّة حينها علي حسن خليل في 31 كانون الأول 2015. ويكشف أحد المتابعين لـ»نداء الوطن»، أنّه بحجة مكافحة الفساد والعمل على تغيير الواقع الإداري في دوائر جبل لبنان العقارية، يصبح التحكّم بالمحفظة العقارية في يد الفريق المقرّب من وزير الماليّة.”

من جهته، وضع الصحافي جان زغيب كل تلك المعلومات في يد الاجهزة الامنية للاستقصاء والتأكد من عدم حصول اي عمليات ولغايات مشبوهة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   