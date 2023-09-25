جريمة إغتصاب لقاصر تهز المجتمع اللبناني!

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هزت جريمة إغتصاب لقاصر على يد وحش بشري يدعى هاني كيال في منطقة صبرا ، وسائل التواصل الإجتماعي والمجتمع اللبناني. وفي التفاصيل أن المدعوة مريم العشرينية استدرجت، فتاة قاصر تدعى ه. م ( 14 عاماً ) إلى شقة مهجورة، وعندما رفضت الضحية التمادي مع كيال، عنّفتها مريم وصوّرها المدعو جمال، في عملية إغتصاب كيال لها، بغية ابتزازها واسكاتها.

وقد علم أيضاً أن الضحية تعاني من تأخر عقلي بسيط، وأن جميع المتورطين في هذه الجريمة موقوفون لدى الأجهزة الأمنية.

هذا قد كتب الإعلامي نيشان عبر صفحته ما يلي :" اسمه: هاني كيال!

مُعتَدٍ وَمُغتَصِب!

اعتدى على طفلة عمرها 14،

وصوّرها لِيَبتَزّها!

شَريكَتُه في الجريمة

اسمها مريم!

كيف يُعاقَب هاني كيال؟

كيف تُعاقَب مريم؟

ما العِقاب؟

مَن يُعاقِبهُما؟

هذه ليست قضيّة اغتصاب.

هذا جُرم!

هذا هاني كيال!"