جولات لوزارة الاقتصاد الرقابية على كافة القطاعات...هذه حصيلتها!

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تابعت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتها الرقابية على كافة القطاعات، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام.

وفي ما يلي تقرير بنتيجة هذه الجولات:

-تنظيم ٦ محاضر ضبط بحق متاجر لحيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية او لعدم اعلان الاسعار على السلع ولمخالفة نسب الارباح التجارية وتحقيق ارباح غير مشروعة

- تنظيم ١٠ محاضر ضبط باصحاب مولدات كهربائية بسبب مخالفة سعر الكيلوواط المحدد من قبل وزارة الطاقة والمياه

- تنظيم ٥ محاضر ضبط بحق مطاعم لعدم تصديق لائحة الأسعار من قبل وزارة السياحة او لاعتماد سعر صرف دولار يتناقض مع السعر الرائج في السوق

- متابعة جولات الرقابة على المكتبات وتنظيم محضر ضبط باحدى المكتبات لعدم اعلان الاسعار على القرطاسية ومخالفة نسب الارباح التجارية

المسموح بها قانوناً.

- تنظيم محضر ضبط بأحد مواقف السيارات في بيروت لعدم الالتزام بالتعرفة المحددة من قبل محافظ بيروت.

وأكدت وزارة الاقتصاد في بيان، أنه ورغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين، استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات واحالة المخالفين على القضاء المختص.