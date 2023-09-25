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برقٌ ورعد وتساقط حبات البرد..!

25
SEPTEMBER
2023
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يؤثر على لبنان طقس خريفي مستقر مع استقرار بدرجات الحرارة وتستمر على حالها خلال الأسبوع.

من جهة أخرى، ما زالت التوقعات تشير الى احتمال منخفض جوي آخر الأسبوع يترافق مع أمطار متفرقة (غزيرة في بعض المناطق) وبرق ورعد وتساقط حبات البرد.

وأفادت الـLBCI بتفاصيل طقس اليوم الاثنين على الشكل التالي:

١- الحرارة: بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: شرقية ليلا، شمالية غربية نهاراً ومعتدلة أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: طقس مستقر قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٤ درجة بقاعاً، وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة أحياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الأربعاء: طقس مستقر قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

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