مع تدقيق خارجي في موجودات الدولة والمصارف لمعالجة مسألة الودائع.. كنعان يسمّي: هؤلاء سرقوا اللبنانيين وتسميتي للرئاسة ليست توريطة

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أكد النائب ابراهيم كنعان أن " المطلوب رؤية انقاية مالياً واقتصادياً ووطنياً، وحرام التقاتل على السلطة وجنس الملائكة، والحاجة هي الى حل، يجسده من يتمتع بالمواصفات وقادر على خوض غمار المواجهة في المرحلة المقبلة".

وضمن مقابلة "عالوتر" عبر "صوت بيروت انترناشونال سُئل كنعان "هل انتهى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ فقال" التفاوض مستمر. وحتى لا ندخل في ما يقوله بعض المنجمين، فالرد أتى من خلال ما اعلنه وفد صندوق النقد الدولي شخصياً، بعد لقاءاته الأخيرة في لبنان، بأن الاتفاق مستمر، وأن هناك اصلاحات أقرّت وأخرى لم تنته بعد وبحاجة الى الاستكمال.كما تحدّث عن التقصير من قبل الحكومة التي لم ترسل بعد مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الى مجلس النواب وانتقد مشروعها لموازنة 2023. واستمرار الاتفاق من سوء حظ بعض من يمتهنون النعي و"تهبيط الحيطان" كلّما طرح أحد فكرة تختلف عما يطرحونه هم، لا سيما عندما نتطرّق لمعالجة قضية الودائع".

اضاف كنعان "خطة حكومة الرئيس حسان دياب تطرّقت الى الودائع، وتحدثت عن صندوق لاسترجاع الودائع من دون عملنة ومضمون واقعي أو جدي، كما أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي طرحت نفس الخطة مع بعض التعديلات، وتحدثت عن صندوق هو بمثابة "صندوق فرجة". من هنا، فالحكومتان لم تطرحا جدّياً مسألة الودائع، ولم تجريا تدقيقاً خارجيا" محايداً في أصول وموجودات المصارف والدولة، واقتصرت المسألة على بيع الناس حكي طوال اربع سنوات على الانهيار. وعندما أردنا طرح الأمور على الطاولة "طلعت الصرخة".

ومن قصد بالمنجمين والأصوات الخافتة؟ قال كنعان" إنهم الاشخاص أنفسهم الذين تقوم قيامتهم عندما نقول لهم لا يمكن الاستمرار بالسياسة نفسها وبالأفكار غير العملية ولا الجدّية، بعدما ذاب ثلث الودائع. وقد كنا منذ العام 2010 جريئين في لجنة المال والموازنة وسباقين في ما قمنا به، "وما في مجنون عمل يلي عملته" ودخل الى حسابات الدولة وعقد 54 جلسة استماع الى وزارة المال، وقام بتدقيق برلماني سبق التدقيق الجنائي واوصل الى 27 مليار دولار من الأموال المفقودة، وقد تم احالة الملف من خلال وزارة المالية الى ديوان المحاسبة الذي لم يبت به حتى الآن. لذلك، نقارب الأمور بجرأة ولكن من دون وقاحة أو تجريح. واتهم الحكومات المتعاقبة منذ الانهيار بالتقصير، فأين حسابات الدولة السنوية منذ 1993حتى اليوم وأين التدقيق بموجودات المصارف والدولة بعد الإنهيار؟ وماذا فعلت الحكومات المتعاقبة؟ وكيف يمكن استعادة الثقة وبناء خطة قائمة على فكرة استيعاب الكارثة التي حصلت وحلّ قضية المودعين، واعادة هيكلة المصارف واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد في لبنان؟ فلا يمكن الاختباء وراء عقد لم يوقّع مع الشركة المولجة بالتدقيق بحجة عدم توافر 6 ملايين دولار، بينما صرفت الحكومة مليار و125 مليون دولار من حقوق السحب. وهذا يعني عدم وجود رغبة لا عدم توافر التمويل. فهناك ارادة غائبة عن حل مشكلة الودائع بشكل عادل".

ورداً على سؤال عمن سرق اللبناينين وأين أصبحت الودائع؟ قال كنعان "كل الحكومات المتعاقبة مع السياسة المصرفية التي كانت سائدة من مصرف لبنان الى المصارف، اذ الدولة هدرت وقد دققنا وأعلنا بشكل مفصّل عن مكامن هدرها ووثقنا كل الحقائق بكتاب والمصارف وحتى المؤسسات الدولية ديّنوا بشكل سنوي دولة مفلسة، واعترضنا على ذلك في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 ، وأصدرنا 39 توصية لم تحترم. واستمر نظام الاستدانة من دون سقف، من الخارج من خلال اليوروبوند، ومن الداخل من خلال المصارف واحتياطي مصرف لبنان، ما اوصل الى الانهيار".

وأكد كنعان أن "قانونا"الأموال لم تضع طالما لم يعلن إفلاس المصارف، وبالتالي بالقانون لا تزال الودائع موجودة ولكنها ماديا" بحاجة لتوزيع التزماتها على المسؤولين عن الإنهيار عنيت الدولة ومصرف لبنان والمصارف. ولكن، لإعادة التأكد من الإمكانيات ومما طرح في خطط الحكومتين، فالتدقيق مطلوب، على غرار ما يحصل في أي حالة مشابهة وحتى في "دكان" انتكس أو افلس. فهل يعقل أن دولة عاجزة عن ذلك؟"، وقال "الغلطة الأولى كانت في أذار 2020 عند التوقف غير المنظم عن الدفع في ما خص سندات اليوروبوند، بدل اعادة هيكلة الدين، ما ادخلنا بمسيرة افلاسية بمئة مليار دولار. والخطأ الثاني، وبدل معالجة هذا الواقع وفق الامكانات المتاحة، وإعادة هيكلة الدين والمصارف، فهناك إستسهال شطب الودائع كمن يريد السير عليهم كما على جثث اللبنانيين خلال الحرب. والمطلوب من الدولة والمصارف الالتزام بحل محدد زمنياً، بدل التهويل على اللبنانيين والمودعين والحديث عن تعطيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كلما طالبنا بحلول عملية".

وماذا عند المصارف من أموال؟ اشار كنعان الى أن "الرقم الصحيح يحدد بعد التدقيق بالحسابات والموجودات، فلماذا لم تتوافر الإرادة لإجراء ذلك بعد 4 سنوات على الانهيار؟ لاسيما أنه لا يمكن الإستناد الى التدقيق الذي أجرته المصارف، لأنها جزء من المشكلة".

وعن العلاقة مع القوات اللبنانية وهل يمكن توقيع تفاهم جديد على غرار "اوعى خيك"، قال كنعان "النظرة التي دفعتني للعمل على التفاهم مع القوات في العام 2016 كانت نظرة استراتيجية وليست عملية محاصصة. فقد عملت على اعلان النيات القائم على مسلمات ومبادىء وطنية بالسياسة قبل إعلان معراب. وانا مؤمن بضرورة وجود استراتيجية مسيحية لا تعزلهم عن واقعهم الوطني، بل تكون الحافز للشراكة الوطنية الاسلامية المسيحية. وما قمنا به في العام 2016 قابل لأن يشكل مستقبلاً رافعة جديدة، وهو يحتاج الى استعادة ثقة، فقدت بفعل الممارسة المواقف المتباعدة. وبرأيي، فالتفاهم لا بد منه، ويمكن العودة الى المسلمات الوطنية، وأن تكون هناك تجارب جديدة مستقبلاً".

ورداً على سؤال "متى يتفق المسيحيون على مرشح لرئاسة الجمهورية"، أجاب كنعان "من الضروري أن يكون المسيحيون متفقين على ملفات أساسية، رئاسة الجمهورية من بينها، في ظل نظام طائفي. ومن أضعف الايمان ان يكون للمسيحيين رأي موحد في هذه الملفات الأساسية، ولا يكون رأياً يفرض على الآخرين، بل لا يمكن تجاوزه بالتفاوض الذي يجب ان يحصل مع الشريك في الوطن".

وهل عادت حظوظه لرئاسة الجمهورية؟ قال كنعان "هذه المسألة برزت من خلال اللائحة التي أعدتها بكركي والكنيسة المارونية وعرضتها على الأحزاب المسيحية. وقد وُضعت تسميتي من ضمن لائحة أسماء متداولة. وقد شكرت غبطة البطريرك الراعي في حينه على الثقة ووضعت التسمية في أول اجتماع تكتل لتكتل لبنان القوي عقد برئاسة النائب جبران باسيل، بتصرف التكتل وقلت أنني لا اطلب شيئاً، لا دعم سياسياً ولا انتخابياً، إنما فلنكن حريصين على كرامة بعضنا البعض. واعتبر أن الأهم من الشخص هي امكانياته وإرادة الأطراف السياسية التعاون معه للإنقاذ، ليتحدد في ضوئها اذا كان رجل المرحلة أم لا. فلبنان بحاجة الى الانقاذ والى مواصفات معينة، وحيثية مسيحية، وشراكة مع القوى الأخرى. ما يتطلب بالتالي الحد الادنى من الامكانيات، ان في المعادلة السياسية، أو لجهة الأولويات، ومن أهمها الملف المالي والاقتصادي الذي يتطلب رؤية، ولا يجوز أن تبتعد غالبية المرشحين عن طرح حلّ للأزمة. فالرئيس لا ينتخب على أساس شبوبيته او عجزه إذ إن البعض يريد رئيساً لا يفعل إلا ما يطلب منه. بينما الحاجة لرئيس صاحب رؤية مستقبلية ومطلع على الملفات، وان يكون مقبولاً من القوى السياسية. وانا مع كل من يطرح هكذا طرح".



ورداً على سؤال "هل يفضّل ابراهيم كنعان أن يبتعد عن الشر ويغنيله"؟ أجاب كنعان " يا ليتني اعرف أن أقوم بذلك، فبطبيعتي أواجه الشرّ".



وهل ذكر اسمه كمرشح رئاسي "توريطة"؟ قال كنعان "من يعتبر المسؤولية توريطة يجب أن لا يتعاطى الشأن العام، لأن ليس رجل المرحلة ولا رجل الشأن العام. فعلى النائب أو الوزير أو الرئيس أن يكون مسؤولاً عن الناس ويواجه، وهذا ما قمت به في الملفات التي حملتها وأحملها، من التدقيق البرلماني، الى التدقيق في وظائف الدولة وغيرها من الملفات. ومن يعتبر أن المسؤولية هي تشريف ووجاهة ومصلحة شخصية، فيجب أن يكون مسؤولاً عن شركة خاصة لا في موقع المسؤولية في الشأن العام. فالمسؤولية تتطلب المثابرة والشجاعة وقد يدفع الانسان جراءها ثمناً يجب ان يكون مستعداً لدفعه".



وهل سقطت ورقة سليمان فرنجية وماذا عن قائد الجيش؟ قال كنعان "لست محللاً سياسياً، لكنني رجل موقف، ولا أرى جدية حتى الساعة في كل الملف الرئاسي. وهناك تفاوض يحصل على صعيد مشاريع منها اللامركزية والصندوق الائتماني، وهناك كلام كثير، وقبل اتضاح الصورة، لن أدخل في أي اسم. فالمطلوب رؤية انقاذية مالياً واقتصادياً ووطنياً، وحرام التقاتل على جنس الملائكة، فالمطلوب حل، يجسده من يتمتع بالمواصفات وقادر على خوض غمار المواجهة في المرحلة المقبلة".



