خاص - سلامة غادر بيروت بتسهيلات؟!

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خاص tayyar.org -





يُتداول على نطاق ضيّق أن الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة غادر بيروت في الأيام القليلة الفائتة من طريق المطار، إلى وجهة باتت معلومة لكثر.





وتدقق جهات معنية في صحة هذا الكلام، خصوصا أنه في حال صحّ يتوجّب السؤال عن التسهيلات التي حظي بها، وهي ستكون والحال هذه داخلية وخارجية، حكومية وأمنية وقضائية ولوجستية.





وكان القضاء قد حجز جوازيّ السفر اللبناني والفرنسي العائدين لسلامة، مما يعني في حال صحّتْ نظرية المغادرة، أنه استخدم جوازا ثالثا أخفاه طوال فترة التحقيق معه أو أنه استحصل عليه حديثا.