living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يبالغ الجيش بطلباته لوقف نزوح السوريين؟!

25
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعت جهات سياسية بارزة الى التدقيق في أبعاد كلام قيادة الجيش عن حاجتها الى أعداد كبيرة إضافية من العسكريين لأجل تنفيذ مهمة ضبط الحدود البرية بوجه موجة النزوح الجديدة من سوريا. وحذّرت من أن يكون الهدف من خلف ترويج قيادة الجيش عبر وسائل كثيرة أن ضبط الممر الرئيسي لتهريب البشر من سوريا مستحيل دون مضاعفة عدد العسكريين عشرة أضعاف. وقالت إن الحذر سببه الطموحات السياسية لقائد الجيش العماد جوزيف عون من جهة، أو أن هناك «جهات خارجية تريد تضخيم دور المؤسسة العسكرية وزيادة عديدها لغايات لا تتصل بملف النزوح».

وتقول هذه الجهات إن الأجهزة الأمنية والعارفين بملفات التهريب على الحدود يقولون إن «ممرات التهريب محددة بوضوح من الجانب السوري أقلّه، بحكم وجود ألغام وعوائق أمنية على معظم الحدود اللبنانية – الشمالية من الجانب السوري، وهو ما يتيح للجيش اللبناني تحديد الممرات من جهة لبنان، وأن التنسيق الفوري والدائم مع الجانب السوري يساعد بقوة على إيقاف عمليات التهريب». وأضافت: «إن للجيش اللبناني كاميرات مراقبة موصولة بغرفة عمليات مركزية على كل كيلومتر، وتعمل بفعالية عالية جداً بفضل الصيانة والتجهيز والبرمجة التي تتم بدعم بشري وتقني ومالي من الجانبين الأميركي والبريطاني، وهي ترصد كل أنواع الحركة، بما في ذلك الطيور والحيوانات، وليس حركة الأفراد فقط».

وقالت الجهات السياسية إن للجيش نقاطه وحواجزه، والتي إن جرى تعزيزها وتفعيل دورها، يمكنها وقف عمليات التهريب. ونقلت الجهات كلاماً قاله ضباط في استخبارات الجيش أمام الوفد العسكري - النيابي، الذي زار المعابر الحدودية أخيراً، «إن المعابر لا تشمل كل الحدود، وإنما نقاطاً معينة، لكن الإرادة والنية بالعمل واضح أنهما رهن قرار سياسي تعرفه القيادة وحدها».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   