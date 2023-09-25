عناوين الصحف ليوم الأثنين 25 أيلول 2023

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الأخبار: مفاجأة قطرية: قائد الجيش ليس مرشحنا

أميركا للأساتذة: تعلموا كيفية الدمج

باسيل قلق رئاسياَ... وأسئلة حول مآل حواره مع حزب الله





نداء الوطن: الراعي: لن نسكت عن تعمّد تغييب الرئيس المسيحي الوحيد عربياً

"الثنائي" يدفع بالقطري إلى مصير لودريان

الديار: بري يُوقف «مُحرّكاته الحواريّة»... ويترك الساحة للقطريين... باسيل يستعدّ لتسوية سياسيّة تستثنيه

اللواء: 4 أسماء في جعبة القطري واللقاءات تشمل رؤساء الكتل

السعودية تدعو لإصلاحات شاملة والإسراع بانتخاب الرئيس وباسيل يهاجم بري وعون



البناء: ماكرون يعترف بالهزيمة في أفريقيا ويعلن قرار سحب السفير من النيجر… والدبلوماسيين والقوات / الخارجية الأميركية: لا نعتبر أن الظروف اليوم مؤاتية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم/ الموفد القطري يسير على خطى لودريان: ملء الوقت الضائع بالزيارات والتداول بأسماء مرشحين /

الجمهورية: إنقسام الخماسي يؤخر الرئاسي

النهار: "بورصة" تعويم وحرق... على وَقع التحرّك القطري

l'orient le jour: Présidentielle libanaise : circulez, y a rien à voir