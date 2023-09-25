أسرار الصحف ليوم الأثنين 25 أيلول 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر نيابي إن الكلام الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية حول رفض دعوة لبنان لعودة النازحين إلى سورية يضع جميع القوى السياسية والنيابية التي تتحدّث عن عودة النازحين إلى إعلان موقفها الواضح من التصريح الأميركي الذي يضع لبنان بين خياري إعلان القبول بالتأقلم مع السياسة الأميركية أو إعلان مواجهتها، ولا مجال للمواقف الرمادية.



خغايا

قال مصدر دبلوماسي إن البحث باستحقاق رئاسة الجمهورية قد تأجّل لما بعد بداية العام المقبل على الأقل، في ضوء استعصاء الموافقة على الحوار، وفق مبادرة رئيس مجلس النواب والوقت الذي يستهلكه حوار حزب الله والتيار الوطني الحر. وهما المساران الداخليان لانتخاب رئيس للجمهورية بالتوازي مع فشل اللجنة الخماسية بالوصول الى اتفاق لأولوية الملفات الإقليمية الأخرى على حسابات الأطراف المعنية.

اللواء: أسرار

لغز

تتضارب المعلومات المتوافرة حول حادثة إطلاق الرصاص على السفارة الأميركية بين جهاز وآخر، دون التوصل إلى النتائج المتوخاة من التحقيقات الجارية على أكثر من صعيد أمني!



همس

يؤكد مسؤول مالي أمام زواره السيطرة على الوضع النقدي لفترة أقصاها آخر العام الحالي، على أمل إنهاء الشغور الرئاسي قبل هذا التاريخ وإلاّ…!



نداء الوطن: خفايا

على رغم انتهاء موسم الاصطياف لا تزال الزحمة في مطار بيروت ويعود ذلك بحسب المسؤولين إلى أنّ أعداداً كبيرة من المسافرين هم سوريون.

رُصد وزير معني في أحد الملاهي المثيرة للجدل وذلك عشية انتهاء مهلة 23 أيلول 2023 التي حددها قرار قضائي لإزالة المخالفة المتمادية التي يرتكبها الملهى على الاملاك العامة الأثرية والنهرية