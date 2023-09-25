نجل بري بين ممثّلي الأحزاب في عوكر

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الأخبار: قال مسؤول حزبي إن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا وجّهت قبل مدة دعوات إلى عدد من ممثّلي الأحزاب اللبنانية، من مشارب مختلفة، لتعريفهم إلى مسؤولين جدد عُيّنوا في السفارة.

وكان الحضور اللبناني على مستوى شخصيات تربطها علاقة قديمة بالسفارة الأميركية، بتكليف من قيادتها، لكن كان لافتاً أن وفد حركة أمل إلى الاجتماع ضمّ للمرة الأولى نجل رئيس مجلس النواب باسل نبيه بري. وقال أحد المشاركين إن الحاضرين سمعوا تكراراً للمواقف الأميركية من الأزمات اللبنانية الداخلية، وإن المسؤولين الأميركيين كانوا حريصين على عدم خروج الزوار بأي موقف أو انطباع قابل للتأويل في شأن موقف واشنطن من الانتخابات الرئاسية.