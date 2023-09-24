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توضيح من مولوي حول مهرجان ذكرى عملية الويمبي في شارع الحمرا

24
SEPTEMBER
2023
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أوضح المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي حول ما يثار عن منع إقامة مهرجان في ذكرى عملية الويمبي في شارع الحمرا، أن طلب الوزير إلى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بعدم الموافقة جاء بعدما تبين أن الجناحين المنقسمين في الحزب السوري القومي الإجتماعي قد تقدما بطلبين لإقامة مهرجانين في ذكرى عملية الويمبي في نفس التاريخ وبمكانين ملاصقين. وبما أن حالة الإنقسام داخل الحزب المذكور لا تزال سائدة، ونظرًا لما يمكن أن تسببه إقامة المهرجانين من إشكالات أمنية قد تؤدي إلى حصول أعمال شغب أو إطلاق نار بين مؤيدي الجناحين،

وكان طلب مولوي بعدم إعطاء الموافقة على إقامة المهرجانين المذكورين.

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