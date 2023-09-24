الطقس غدا قليل الغيوم ورياح ناشطة دون تعديل بالحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل و ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يستمر الطقس الحار مسيطرا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية . ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين 24 و 32 درجة وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة. تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية والتعرض لأشعة الشمس.

-الطقس المتوقع في لبنان: اليوم: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاضها على الجبال و في الداخل بشكل طفيف حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية في الداخل و رياح ناشطة احيانا كما يتكون الضباب على المرتفعات . الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل و ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات . الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل بشكل طفيف و تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة في الداخل و انخفاضها على الجبال و على الساحل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات .

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 32

23 درجة، فوق الجبال من 21 الى 28 درجة، في الداخل من 18 الى 36 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 70 و 85 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 30درجة..

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 06,26 ساعة غروب الشمس: 18,34 .