living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص – هذه دلالات مشاركة باسيل في احتفال السفارة السعودية...

24
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أسئلةٌ كثيرة أثارتها مشاركة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في احتفال اليوم الوطني الذي نظمته السفارة السعودية في وسط بيروت، خاصةً أنها تأتي في ظرف سياسي تتصاعد فيه حدة الأزمة الرئاسية، وكذلك تزاحُم مشاريع الوساطات والمبادرات، ولا سيما الخليجية بعد ترنّح الدور الفرنسي في الحل الرئاسي.

ويكمُن تصاعد الأسئلة في الآفاق التي يمكن أن تفتحها هذه المشاركة، خاصة وأنّها تأتي في سياق طبيعي من تحسن الأجواء بين السفارة في لبنان و"التيار الوطني" والذي برز خاصة في ظل حوارات غير رسمية ارتدت الطابع الشبابي.

 

وتتوازى هذه المشاركة مع انفراج في العلاقات بين حزب الله والمملكة العربية السعودية على خلفية تقدم الحوار في اليمن، والذي تُرجم بحسب المعلومات بإطلاق أحد الموقوفين المحسوبين على حزب الله قبل فترة وجيزة. لكن يبقى في خلفية مقاربة التيار الوطني الحر للعلاقات مع القوى العربية والدولية ثابتة الإنفتاح لما هو مصلحة لبنان الذاتية والمصالح المشتركة. لكن الأهم في استشراف العلاقة "التياريّة" مع الرياض في أن "التيار" يبقى الحزب الوحيد الذي يطرح برنامجاً إصلاحياً وخارطة طريق للإنقاذ كبرنامج للولاية الرئاسية الجديدة، ما يشكل أرضية مشتركة متينة بينه وبين مقاربة السعودية للحل اللبناني، بعدما تغيرت سياستها مع لبنان والدول العربية من توزيع "حاتميّ" للمساعدات، إلى سلوك مختلف يشترط إصلاحات جذرية مالياً واقتصادياً وتغيير الأداء السابق، وخاصة في الوضع اللبناني

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   