عناوين الصحف ليوم الأحد 24 أيلول 2023

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الديار: الحركة القطرية تتكثف في لبنان... والعين على تحريك المفاوضات الايرانية ــ الاميركية

الضريبة على القروض غير قابلة للتطبيق... فهل يفعّل القانون 44/2015؟





النهار: هل تنجح قطر حيث أخفقت فرنسا؟... بخاري: الحلّ من لبنان وليس من خارجه



الأنباء الكويتية: «الخارجية» تستدعي مندوبتها لدى الأمم المتحدة وتستبدلها بالمستشار هاشم

لبنان لايزال تائهاً بين إرباك الداخل وخلافات الخارج والاتصالات القطرية بدأت وترشيح قائد الجيش يتجه إلى العلنية

الشرق الأوسط السعودية: الملك سلمان: ذكرى اليوم الوطني تجسد مكانتنا بين الأمم