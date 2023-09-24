عناوين الصحف ليوم الأحد 24 أيلول 2023

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الديار: الحركة القطرية تتكثف في لبنان... والعين على تحريك المفاوضات الايرانية ــ الاميركية
الضريبة على القروض غير قابلة للتطبيق... فهل يفعّل القانون 44/2015؟
النهار: هل تنجح قطر حيث أخفقت فرنسا؟... بخاري: الحلّ من لبنان وليس من خارجه
الأنباء الكويتية: «الخارجية» تستدعي مندوبتها لدى الأمم المتحدة وتستبدلها بالمستشار هاشم
لبنان لايزال تائهاً بين إرباك الداخل وخلافات الخارج والاتصالات القطرية بدأت وترشيح قائد الجيش يتجه إلى العلنية
الشرق الأوسط السعودية: الملك سلمان: ذكرى اليوم الوطني تجسد مكانتنا بين الأمم