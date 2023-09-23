رمت بنفسها عارية على طريق شتورة .. ماذا جرى؟!

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سيتم تسليم العاملة الأثيوبية التي حاولت صباح اليوم الانتحار على طريق شتورة الدولية عبر رمي نفسها بين السيارات نتيجة المأساة التي تعيشها داخل منزل مخدومها في البقاع الى مركز للرعاية الاجتماعية في بيروت، بإشارة من النائب العام الاسنتئنافي في البقاع القاضي منيف بركات.

وكانت العاملة هربت صباح امس من منزل مخدومها في تربل، وبعد العثور عليها أعيدت الى المنزل رغم شرح معاناتها، ثم عاودت الهرب صباح اليوم، ووجدت على طريق شتوره عارية بالكامل.

كما أفدنا ان العاملة ما زالت في مخفر شتوره، وهي ترفض ارتداء ملابسها، وسيصار تسليمها الى مركز الرعاية الصحية للاهتمام بصحتها النفسية والجسدية، بحسب ما روت عن معاناتها نتيجة الضرب المبرح الذي تتعرض له بواسطة حبل من قبل مخدومها.