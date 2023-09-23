المرشح لمركز نقيب محامي الشمال لؤي زكريا: آن الأوان لنعيد لنقابتنا الهيبة التي فقدتها

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أكد المرشح لمركز نقيب المحامين في طرابلس والشمال وعكار المحامي لؤي زكريا، انه "آن الاوان لنقدم لنقابتنا جزءا من وقتنا ومن تعبنا لنعيد اليها الهيبة التي فقدتها، ونعيد لمهنتنا وأبنائها الاحترام الذي اصبح محطما".

وقال خلال حفل غداء أقامه في فندق "غراسياس" في حلبا على شرف أكثر من 150 محاميا من محافظة عكار: "النقابة تستطيع ان تستوعب الجميع، ولكن احدا منهم لن يستطيع ان يستوعب النقابة، فنشدد على وقف الانحدار لنواجه الأخطاء يداً بيد وليس بتفرد ووعود لا يمكن تحقيقها".

وختم زكرياً معتبراً ان ترشيحه لمنصب النقيب هو "تكليف وليس تشريفا لأرد به جزءا من دين النقابة، وانا على استعداد لاعطيها الوقت اللازم لتعود وتقف كما كانت".

وكانت المحامية قمر نجيب قد ألقت كلمة رحبت فيها بالحضور ونوهت بزكريا "كمحام يحتذى به"، معتبرة ان "المحاماة هي مهنة نبيلة سامية وامل السجين في سجنه ومرجع الخائف على حقه".