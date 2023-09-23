living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تيمور جنبلاط يحذر من المسار الذي تتجه إليه الأمور في ظل التعقيدات المتراكمة

23
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذّر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط من المسار الذي تتجه إليه الأمور في ظل التعقيدات المتراكمة، والرسائل الأمنية، والتحريض المستمر في ملفات دقيقة كملف النازحين السوريين، وهي كلها تؤشر إلى مزيد من التأزم، فيما المطلوب لمواجهة ذلك أن تذهب كل القوى المعنية إلى الحوار وانتخاب رئيس، والتوقف عن هدر الوقت الذي يزيد الانهيار المستمر في كل مجالات الحياة وقطاعات الدولة.

كلام جنبلاط جاء في تصريح على هامش استقبالاته الأسبوعية في قصر المختارة، حيث التقى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن برفقة وفد من الوزارة، بحضور رئيس لجنة محمية الشوف فيصل ابو عز الدين ومدير المحمية نزار هاني، وحضر في اللقاء النواب وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، وفيصل الصايغ، وجرى عرض مختلف الشؤون الزراعية في منطقة الشوف وفي النطاق الحيوي للمحمية وسبل تعزيز هذه الجوانب.

كما التقى النائب جنبلاط وفوداً شعبية وشخصيات بحث معها قضايا حياتية وإجتماعية ملحّة، منها وفد كبير من بلدة الباروك تقدمه رئيس البلدية ايلي نخلة ومشايخ وأهالي البلدة وفاعلياتها قدم الشكر للنائب جنبلاط على مساعدته في تأمين المياه بشكل مستديم للبلدة وتوفير عدد من الخدمات الأساسية، وقد حضر اللقاء مدير مصلحة المياه في عاليه والشوف يونس الجرماني.

كما التقى جنبلاط وفداً من حارة الناعمة تقدمه الشيخ طارق مزهر والمخاتير جهاد فخر الدين وشادي حاطوم، ووفداً آخر ضمّ لجنة تجار بقعاتا والبلدية وفرع الحزب التقدمي الإشتراكي في البلدة، طالباً من رعايته للمهرجان السنوي الذي سيقام في البلدة بتاريخ ٢٩ أيلول الجاري.

والتقى أيضاً وفداً من لجنة رعوية المرأة في ابرشية زحلة المارونية بحضور الدكتورة حبوبة عون تقدمته رئيسة اللجنة نجوى ابوعيد وعدد كبير من السيدات. كما التقى وفداً كبيراً من الملتقى العربي للسياحة الشبابية ضم مشاركين من ١٣ دولة نظمه الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   