حقوق عمال البلديات...محور بحث بين مسؤول النقابات والعمال في جبل عامل الثانية ووفد مجلس عمال النبطية

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استقبل مسؤول قسم النقابات والعمال في منطقة جبل عامل الثانية ربيع نورالدين وفدا من المجلس التنفيذي لعمال بلدية النبطية، برئاسة النقيب مازن نحلة، الذي شكر لوحدة النقابات وقوفها الدائم الى جانب عمال البلديات وشرح ما يعانيه عمال البلديات من جراء تدني الاجور وانعكاسات الأزمة الاقتصادية.

بدوره اكد نورالدين وقوف وحدة النقابات والعمال في "حزب الله" الى جانب عمال البلديات في كل مطالبهم المحقة، مذكرا ان "وحدة النقابات بشخص مسؤولها هاشم سلهب دعت منذ 5 اشهر في عيد العمال رئيس الحكومة الى عقد جلسة حكومية مخصصة للنظر بشؤون البلديات والعاملين فيها، فعمال البلديات هم الوحيدون الذين لم يعطلوا مصالح الناس ولم يمتنعوا عن القيام بعملهم في الفترة السابقة، رغم انهم الاقل دخلا من بين كل مسميات القطاع العام، بل زادت الأزمة من الاعباء والمسؤوليات التي وقعت على كاهلهم بسبب تعثير كثير من وزارات وادارات الدولة المركزية ، فكثير من المتعهدين امتنعوا عن جمع النفايات فتحملت المسؤولية البلديات وعمالها ، وكثير من المتعهدين امتنعوا عن تنظيف اقنية المياه فتصدت البلديات وعمالها ، وكثير من اعمال صيانة شبكات المياة ساهم عمال البلديات في انجازها بالاضافة للمساهمة في مراقبة الاسعار وضبط السوق قدر المستطاع عدا عن مهامهم الاساسية"،

أضاف: "هذا يستدعي من الحكومة اعطاء الاولوية للبلديات وعمالها، ولكن للأسف نرى اهمالا وتأخيرا وتسويفا، وخير مثال تأخر صدور المراسيم التطبيقية المتعلقة ببدلات النقل، ونحن نعدكم بمتابعة الامر مع الجهات المختصة بكل جدية".