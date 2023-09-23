living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ برّي مصر على حواره الضبابي والمعطّل... ماذا عن المسار القطري الموازي؟

23
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في الفترة التي يستمر فيها "تقطيع الوقت" الرئاسي، يصر أركان المنظومة السياسية على الآليات والأفكار نفسها التي لم تقدم يوماً حلاً بقدر ما كانت لغشّ اللبنانيين وإيهامهم بأن هناك "حواراً" حقيقياً، في الوقت الذي لا يكون فيه إلا مجرد وسيلة للفرض عبر حياكة كل الأطر اللازمة لتمرير رأيٍ أحادي لكن بلباسٍ سياسيٍ ناعم وقفازات.

فرئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى إصراراً على صيغته التقليدية لهذا الحوار التي تجمع كل الكتل والقوى السياسية وتساوي فيما بينها على الرغم من اختلاف الأحجام، وذلك لتأمين الحشد اللازم لدعم وجهة نظر معينة في الملف الرئاسي. كما أن بري يتمسك برفض وضع أيّ ضوابط لهذا الحوار سواء على مستوى البرنامج أو المدة الزمنية، منعاً لاجترار المواقف نفسها وتوجيه الحوار إلى ما يتجاوز الغاية الأساسية وهي انتخاب رئيس لكن ملزم بخارطة طريق واضحة.وبهذا الإصرار الذي جدده اليوم بري كما نُقل عنه في صحيفة "الأخبار"، يكون ضربَ بعرض الحائط كل التحذيرات التي عبّر عنها التيار الوطني الحر وآخرها ما شدّد عليه الوزير جبران باسيل بالأمس بتمسكه بوضع برنامج وأطر لهذا الحوار وإخراجه من الصورة التقليدية، لكي يكون ناجحاً وذات معنى.
بذلك يصبح حوار نبيه بري مهدداً بفقدان الميثاقية المسيحية في ظل استمرار الرفض المطلق أيضاً من جانب القوات اللبنانية، وفي حال أصر على انعقاده يكون لزوم ما لا يلزم وإنقاذاً لماء وجه رئيس المجلس.

على خط موازٍ، يسهم التحرك القطري أيضاً في تعبئة الفراغ عبر محاولة طرح بعض الحلول للأزمة الرئاسية ومن بينها إضافة أسماء رئاسية جديدة بات معروفاً أنها تشمل اللواء الياس البيسري والوزير السابق زياد بارود. لكن دون الوصول إلى الحلول استعداد القوى الفاعلة للتراجع عن رهاناتها على البازار الإقليمي – الدولي على حساب الأساسي والمطلوب من رئاسة جمهورية لبنان، وفي طليعتها الإلتزام بتطبيق برنامج إصلاحي مالياً واقتصادياً، خاصة في ظل استشراس المنظومة المصرفية – السياسية لإيقاف كل البرامج الإصلاحية الجدية تحت عناوين خداعة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   