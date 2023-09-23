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أبي رميا شارك في اجتماع اختتام مؤتمر ” لقاءات المتوسط” في مرسيليا

23
SEPTEMBER
2023
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شارك رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون أبي رميا في اجتماع اختتام مؤتمر ” لقاءات المتوسط” حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط في مرسيليا، بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزراء. وحضر عن الجانب اللبناني المطران منير خير الله ممثلا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، المطران بولس روحانا، رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق، ادغار الحاج ممثلاً اتحاد بلديات جبيل وطلاب لبنانيون وشباب من اربعين دولة حول البحر الأبيض المتوسط.. واختتم المؤتمر بترنيمة باللغة السريانية أدتها الطالبة اللبنانية ديانا.

وسيشارك أبي رميا في قداس سيترأسه البابا فرنسيس في ملعب كرة القدم في مرسيليا (stade vélodrome).

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