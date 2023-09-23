اجتماع تحضيري في عين الحلوة للضباط المفرزين من الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية في قيادة القوة

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عقد قائد القوة الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة اللواء ابو غسان العجوري اجتماعا تحضيريا للضباط المفرزين من الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية في قيادة القوة، اليوم السبت ٢٣-٩-٢٠٢٣.

وتم ابلاغ الضباط بخطة العمل الخاصة بالتموضع والانتشار في نقاط تم تحديدها بالاتفاق مع قيادة العمل المشترك تمهيدا للانتقال بالتموضع والانتشار إلى نقاط أخرى وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه مع القيادة السياسية.

هذا وقد تم الاتفاق على حضور الضباط المفرزين يوم غدا الساعة الحادية عشرة صباحا وإلى جانبهم العناصر المفرزين لتزويدهم بالتجهيزات والعتاد اللازم.