نيكولاس بي بعد لقائه باسيل: النزوح السوري بات يشكل خطرا على لبنان وعامل عدم استقرار يهدد اوروبا

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل النائب الاوروبي نيكولاس بي، نائب رئيس كتلة Reconquette في البيرلمان الاوروبي مع وفد مرافق وجرى البحث في الاوضاع اللبنانية عامة وفي اوضاع المسيحيين في لبنان والشرق، واكد باسيل للوفد الاوروبي ان المسيحيين في لبنان والمنطقة هم أهل الارض ومتجذرون فيها وما يعنيهم هو ان يطبقوا الرسالة التي وجدوا لأجلها والقائمة على التواصل والتعاون مع جميع ابناء المنطقة.

بدوره اكد النائب الاوروبي على ضرورة ان تدعم اوروبا وفرنسا استقرار لبنان معتبرا ان النزوح السوري بات يشكل خطرا على لبنان وعامل عدم استقرار يهدد اوروبا.