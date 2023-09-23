المفتي دريان هنأ السعودية بعيدها الوطني: دعمها لبنان هو السند الأساسي للبنانيين

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تقدم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بالتهنئة باليوم الوطني السعودي.

وقال: "المملكة العربية السعودية هي قبلة العرب والمسلمين والعزة والكرامة والشموخ، وصاحبة الإنجازات التنموية والحضارية في مملكة الخير، ولها الأيادي البيضاء في لبنان وأنحاء العالم كافة. نسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار والأمان والازدهار والنمو على المملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة والحكيمة".

وختم: "لبنان دولة وشعبا لا ينسى دور المملكة السعودية الذي كان وما زال في دعم ومساعدة مؤسساته والوقوف الى جانبه في كل الظروف والمحطات الحرجة، وهو السند الأساسي للبنانيين كافة دون تمييز بين لبناني وآخر".

واستقبل المفتي في دار الفتوى وفدا من فعاليات بيروت، وألقت باسم الوفد يسرى التنير مومنه كلمة جاء فيها: "تشرفنا اليوم بلقاء سماحته للمباركة له على تمديد ولاية مفتي الجمهورية، دار الفتوى دارنا وصاحب السماحة يمثلنا، ودار الفتوى تجمع اللبنانيين بمواقفها الوطنية التي تمثل خط الاعتدال والانفتاح والمحبة. وأكد لنا سماحته أن الوطن لا يبنى إلا على أسس العدالة والمواطنة، لكي نكون جميعا إخوة ونحافظ على وحدتنا وعلى بلدنا جميعا كلبنانيين، وشكرنا سماحته على مواقفه الوطنية المشرفة التي توحد اللبنانيين ونحن معه وعلى أمل انتخاب رئيس جمهورية في القريب العاجل".