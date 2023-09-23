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حجار توجه لتحية الجيش في عين الحلوة بعد إفتتاح مستوصف الشهيد معروف سعد: "كفى لما يحصل في المخيم من اقتتال داخلي"

23
SEPTEMBER
2023
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شارك وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار بحضور حفل إفتتاح مستوصف الشهيد معروف سعد في صيدا بعد تأهيله وتوسعته بحضور النائب أسامة سعد وحشد من فعاليات المنطقة. لدى وصوله، تفقّد حجّار أقسام المستوصف وإطلع من المسؤولين على الخدمات الطبيّة التي يقدّمها لأبناء صيدا. خلال الحفل، إستذكر حجّار في كلمته الشهيد معروف سعد قائلاً: "هذا الرجل صاحب مشروع رؤيوي على الصعيد الاجتماعي سبق عصره بأشواط . فقد تعدّدت أوجه تدخّلاته من الامور التربوية والتعليمية، الى الامور الصحية والطبية، الى الوقوف الى جانب الطبقات الفقيرة." كما تعهّد بتوقيع مذكّرة تفاهم خاصة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية الخيرية نظراً الى أهمية ما تقوم به من أعمال في منطقة صيدا. كذلك أشار إلى أحداث مخيّم عين الحلوة الأخيرة قائلاً: " كفى لما يحصل في المخيم من اقتتال داخلي. فليست هذه هي القضية الفلسطينية، ولا يكون الدفاع عن فلسطين بأقتتال الاخوة معا وبالضرر اللاحق بصيدا وقراها واستغل هذه الفرصة لأعزي أهلنا في الغازية بسقوط شهيد من خيرة شبابها بالرصاص الطائش جراء احداث المخيم."
بعد إنتهاء الحفل، توجّه حجّار بشكل عفويّ برفقة بعض الحاضرين إلى حاجز الجيش على مدخل مخيّم عين الحلوة، الموجود على مقربة من المستوصف لإلقاء التحيّة على الضباط والعناصر والإشادة بالتضحيات التي يقومون بها من أجل الحفاظ على الحدّ الأدنى من الإستقرار الأمني في المنطقة.

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