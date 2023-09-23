‏حسن مراد: سابقة خطيرة وغير بريئة تمامًا

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صدر عن مكتب رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب حسن مراد، بيان جاء فيه: "في سابقة خطيرة وغير بريئة تمامًا، علمنا أن أحد دور النشر قد تجرّأ على طبع كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية الموحّد وطنيًا وعلى غلافه يظهر علم كيان الاحتلال".



‏وأضاف، "في هذا الاطار، نُدين فعلتي هذا الدار غير المسؤولتين، أكان بتصميم غلافٍ لا يتوافق لا مع القوانين اللبنانية ولا مع مشاعر الشعب اللبناني، وكذلك من خلال طباعة الكتاب ونشره دون وجه حق وبتعدٍّ صارخٍ على المركز التربوي للبحوث والانماء المخوّل وحده طباعة ونشر الكتاب".



وتابع البيان، "‏كما نطالب القضاء ملاحقة ادارة الدار والتحقيق معها، وكذلك تكليف الاجهزة الأمنية سحب كل النسخ المطبوعة من الاسواق في حال توزيعها، ومن ثم القيام بتلفها.

‏ففي زمن التطبيع، علينا ان نتشدّد اكثر في مواجهة هكذا سقطات لا سيما وأن هذا الكتاب سيعيش مع الطالب لعامٍ كامل ومن المهين للقيّمين على التربية في لبنان أن يتغاضوا عن هكذا "تطبيع تربوي"، مع التنويه بالتحرّك السريع لوزارة التربية في هذا السياق من خلال توجيهات الوزير بالملاحقة القانونية للمرتكبين، وكذلك ما صدر عن نقابة الناشرين المدرسيّين في لبنان بهذا الخصوص".