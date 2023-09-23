نادر الحريري رداً على "القاضي" أشرف ريفي: "أُصمت"!

A + A -

قال المكتب الاعلاميّ للسيد نادر الحريري أنّ "اللواء أشرف ريفي أطل عبر أحد المواقع الالكترونية، منصباً نفسه قاضياً يصدر أحكاماً بحق السيد نادر الحريري، ويوزع الاتهامات والافتراءات، كعادته، بكلام فارغ لا يستند فيه إلى أي أدلة أو وثائق أو حقائق".





وأضاف: "يقول حضرة القاضي أشرف ريفي : "لا اريد الدخول بالتفاصيل، ولكن في النهاية الملفات كثيرة"، ونحن نقول له: نريد أن ندخل في التفاصيل، وبما أنك أصبحت داعية للنزاهة والإستقامة والحرص على القانون، إرفع عن نفسك الحصانة ولنتقابل في القضاء، تحت سقف القانون .. أو أُصمت، فالصمت لأمثالك أشرف".