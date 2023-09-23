التيار ردا على "العزيز" وهاب: "اكيد الدروز خير من يؤتمن على لبنان"

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كتب الحساب الرسمي للتيار الوطني الحر عبر حسابه على منصة "أكس":

عزيزنا وئام، اكيد الدروز خير من يؤتمن على لبنان ومستقبله، ومن باب ائتمانكم وحرصكم، نحن متأكدون انكم حريصون على الميثاق والدستور وموقع رئاسة الجمهورية.

وكان رئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب كتب سابقا اليوم:

عزيزي جبران . تعيين رئيس لأركان الجيش ضرورة ملحة في ظل ما يجري وهو ليس مطلب لطائفة بل حاجة لوطن تفرغ كل مؤسساته . والدروز يؤتمنون على قيادة الجيش وحتى على موقع أكبر حتى فهم المؤسسون في هذا البلد وأكثر الناس حرصاً على إستمراره كموئل للأحرار والمضطهدين