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الأبيض من نيويورك: لتكثيف الجهود وتسهيل عودة النازحين الى بلادهم

23
SEPTEMBER
2023
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تابع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، لقاءاته في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وبحث مع نظيره الهولندي إرنست كويبرز Ernst Kuipers في الأعباء الهائلة الملقاة على عاتق النظام الصحي في لبنان. ونوّه الأبيض بما تقدمه هولندا والإتحاد الأوروبي لمساعدة هذا النظام على مواجهة التحديات المتراكمة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفت، إلى أن "النزوح السوري الكثيف يؤثر على النظام الصحي اللبناني ويعرّضه لضعف بنيوي الأمر الذي يشكل خطرا داهما على لبنان لن يكون الإقليم بمنأى عنه"، مشدّدا على أنه "من حق لبنان ولا سيما نظامه الصحي الحصول على ما يحتاج إليه من دعم حقيقي ليتمكن من الإستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية ذات الجودة".

كما حضر الأبيض، لقاء وزاريا دعت إليه بعثة قطر بمشاركة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس ووزيرة الصحة في قطر الدكتورة حنان الكواري ووزراء صحة وخبراء، خصص للبحث في موضوع الحماية الصحية ولا سيما في مسألة مقاومة المضادات الحيوية وضرورة التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة هذه المشكلة التي توصف بأنها مشكلة صامتة وشديدة الخطورة.


ولفت، خلال الاجتماع، إلى "أن لبنان يعاني من نسبة عالية من الجراثيم المقاومة للمضادات"، مضيفا أن وزارة الصحة "تسعى لتقليص مخاطر هذه المشكلة بالتعاون مع وزارة الزراعة ومصلحة الطب البيطري".

كذلك، اجتمع وزير الصحة مع مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رؤوف مازو Raouf Mazou. وقد استعرض الجانبان الاعباء الكبيرة التي ينؤ تحتها النظام الصحي في لبنان بسبب النزوح، وخاصة مع الموجة الاخيرة المستمرة.

وحذرّ الابيض، من ان "النظام الصحي، والذي يعاني تحديات متعددة، لن يكون بوسعه تحمل اعباء جديدة"، وطالب المفوضية بـ"تكثيف جهودها لتسهيل عودة النازحين الى بلادهم، كحلٍّ امثل لتخفيف الضغط الحاصل على لبنان".

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