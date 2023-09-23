بالصور- "زورق مطاطي طوله ٦ أمتار "...إنقاذ ركاب هجرة غير شرعية من "موت محتم" مقابل شاطئ شكا!

A + A -

كتب الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر منصة "أكس":

تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في تمام الساعة الثالثة من فجر اليوم اتصالا يفيد عن تعرض مجموعة من الركاب على متن زورق من زوارق الهجرة الغير شرعية مقابل شاطئ شكا لخطر الغرق ما هدد حياة الركاب

وأضاف: الذين على متنه. وعلى الفور توجه عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بمؤازرة من بحرية الجيش اللبناني إلى الموقع المذكور وعملوا على انقاذ ٢٨ راكبا من بين الذين كانوا على متن زورق مطاطي طوله ٦ أمتار وقد غمرته المياه وهو على بعد كيلومتر عن الشاطئ ونقلهم الى بر الأمان

وختم: حيث تسلمهم الجيش اللبناني. ويواصل العناصر عمليات البحث والمسح الميداني الشامل لتلك البقعة الجغرافية بحثا عن ٤ ركاب لا زال مصيرهم مجهولا.