خليل حرفوش يطالب مجموعة الاتحاد الأوروبي بدعم النازحين في بلادهم

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شارك رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين خليل حرفوش في مؤتمر دولي في مرسيليا من تنظيم منطقة جنوب فرنسا حيث كان له كلمة تطرق فيها الى المشاكل البيئية في منطقة الشرق الأوسط وطرح مشكلة النزوح السوري في حضور وزراء من بلاد البحر المتوسط ونواب أوروبيين وفرنسيين وحشد من المنظمات الدولية وقال:

لبنان المدمّر إقتصادياً يعاني من النازحين السوريين وعلى مجموعة الاتحاد الأوروبي أن تغيّر موقفها وتدعم عودتهم إلى بلادهم وتقدّم لهم المساعدات هناك".

كما كان هنالك لقاءات مع رئيس المنطقة Renaud Muselier ومنطقة توسكان الإيطالية بالإضافة الى اجتماعات عمل جانبية للبحث في سبل التعاون لتعزيز صمود لبنان ومنطقة جزين بصورة خاصة.