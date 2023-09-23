كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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يسيطر على لبنان طقس حار يترافق مع أجواء مستقرة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها الموسمية خاصة بقاعاً وجبلاً، واحتمال لتأثير منخفض جوي وامطار مطلع الشهر المقبل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-السبت:

1- الحرارة: بين 22 و 33 ساحلا وبين 14 و 36 بقاعاً وبين 16 و 30 على الـ 1000متر

2- الجو: قليل السحب

3- الرياح: شرقية ليلا شمالية غربية نهاراً ومعتدلة احيانا وسرعتها بين 20 و 50كم/س

4- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين 50 و 85 ??

5- الضغط الجوي السطحي : 1015 hpa

6- الرؤية: جيدة

7- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 29 درجة

-الاحد: طقس مستقر قليل السحب مع عودة الانخفاض بدرجات الحرارة وتتراوح على الشكل التالي : بين 22 و 31 ساحلا وبين 14 و 32 بقاعاً وبين 16 و 26 على الـ 1000متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة احياناً وسرعتها بين 20 و 50كم/س

-الاثنين: طقس مستقر قليل السحب والحرارة وتتراوح على الشكل التالي : بين 22 و 31 ساحلا وبين 14 و 32 بقاعاً وبين 16 و 26 على الـ 1000متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة احياناً وسرعتها بين 20 و 50كم/س