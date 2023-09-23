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قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية»: «نحن لم نرفض الحوار، ولم نقل للرئيس بري اننا نرفض الحوار، بل قلنا له نريد التشاور مع كافة الأحزاب والأطراف، مع «القوات» و«الكتائب» و«الاشتراكي» و«المستقلين»... وطالبناه بإطلاعنا على برنامج الحوار. لكننا حتى الساعة لم نعرف ما هو، بل انّ الرئيس بري أجابنا: «البرنامج هوي شغلة الحكومة»! ونحن بالمقابل نسأله: اذاً هو حوار ع شو؟

وقلنا بأننا لا نريد أن يترأس الحوار طرف اعترف بنفسه بأنّه كذلك، ولذلك قال سابقاً لا يريد ترؤس الحوار، إلاّ أنّه عندما علم بأننا جاريناه بالحوار، تراجع ولم يعد يريده، وكأنّه أراد سبباً لتطيير الحوار». وختمت مصادر التيار بالقول: «استبداد مع حوار ما بيمشوا، فالحوار يلزمه مرونة بخاصة أننا لسنا من نفرض مرشحنا».