أسرار الصحف ليوم السبت 23 أيلول 2023

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البناء

قال خبير في العلاقات الدولية إنّ ما بعد زيارة الرئيس السوري الى الصين سيعكس الكثير من النتائج ويفرض إيقاعات مختلفة في المنطقة، لأن الصين عملاق اقتصاديّ يقول عملياً إنه يتبنى النهوض اقتصادياً بسورية في مواجهة نظام العقوبات الأشد قسوة الذي تفرضه أميركا على سورية؛ وبينما تربح الصين ثقة السعودية وتركيا أهم دولتين بعد إيران في المنطقة تخسر واشنطن كثيراً من الثقة السعودية والتركية وتخاصم إيران.



قال مصدر دبلوماسي إنّ المدة المؤكدة للفراغ الرئاسي تتخطّى رأس السنة وإن ما نشهده من مبادرات ومساعٍ ليس إلا لتسجيل نقاط بين أصحاب المبادرة في مواجهة بعضهم وليست خطوات على طريق الحل في لبنان. وقال إن اليمن وسورية في واجهة المتغيرات والاهتمامات الدولية بينما لبنان على لائحة الانتظار.



اللواء

المعلومات الدبلوماسية التي وصلت إلى بيروت منذ 48 ساعة، تحدثت عن استمرار دور الوسيط الفرنسي، وعودته المؤكدة، بصرف النظر عن النتائج الفورية.

أثار المرسوم الذي حمل الرقم 12030 المتعلق بتعديل مادة في المرسوم 11227 تاريخ 18/4/2023 لجهة رواتب المتقاعدين بلبلة في صفوف المتقاعدين من مدنيين وعسكرييين.

تمرُّ العلاقة بين قطب سياسي، لا صفة رسمية له، ووزير في وزارة خدماتية بنفور، لم يعد يخفى على أحد.