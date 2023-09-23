عناوين الصحف ليوم السبت 23 أيلول 2023

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الأخبار

مدقّق حسابات سلامة: لا أعرف... لا أعلم... لا أتذكّر

"عقاب سياسي" من وزير الخارجية لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة

قطر نحو وراثة فرنسا: التمهيد لقائد الجيش



البناء

الصين وسورية توقعان اتفاقية الحزام والطريق والتزام صيني بالاستثمار وشراء المنتجات الزراعية

شي: الشراكة الاستراتيجية مع سورية حدث مفصلي في عالم يسوده عدم اليقين وعدم الاستقرار

الأسد: لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات... في عالم متعدد الأقطاب



اللواء

برّي وجَّه الدعوات.. وباسيل يرفض إعطاءه رصيد الحوار

الموفد القطري بدأ مهمته.. ورد قوي من قائد الجيش على التيار وشيّا: لا نشعر بالخوف

الموفد القطري يستنفر كل المهارات والإمكانيات..؟

السياسة... حب الناس والسلطة... حب الذات

الجمهورية

مخاوف من احتمالات ليست في الحسبان

قائد الجيش: تُميتون الوطن من أجل مصالحكم

"خماسية نيويورك": نظريات سقطت

لا يمكن جمع المواطنة والكراهية

الديار

موجة النزوح السوري الجديدة في صلب الاهتمام الأمني... ملف عين الحلوة لم يُحلّ

لا أموال في الخزينة العامّة... فهل يطبع المركزي الليرة لتمويل القطاع العام؟