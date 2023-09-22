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خاص - يونس للـtayyar.org: "رياض سلامة لم يغادر لبنان... وإيه في أمل!"

22
SEPTEMBER
2023
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غريس مخايل -

أكد الصحافي والكاتب الاقتصادي منير يونس للـtayyar.org أنه لا يعتقد بأن الأخبار حول مغادرة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لبنان، صحيحة. وأضاف أن الضابطة العدلية اليوم لا تلاحقه لانه تقدّم بدعاوى مخاصمة "وبالتالي أستبعد أن يكون قد غادر لبنان بانتظار البت بدعاوى المخاصمة هذه". وأضاف يونس أن جوازات سفر سلامة مصادرة أصلاً وبالتالي هو حتماً لا يمكنه مغادرة البلاد.

ويضيف يونس عبر موقعنا أن سلامة يتخفّى اليوم ويختبىء من الناس وليس من أي أحد آخر.
وعن أن مشتبهين بهم في هذا الملف باتوا يتقدمون بدعاوى قضائية ضد وسائل اعلامية وغيرها، يقول يونس إن الدفاع هو حق مشروع لكن الموضوع تجاوز القضاء اللبناني "وهم مطلوبون دولياً"، فماريان الحويك على سبيل المثال لا الحصر مثلت أمام القضاء الفرنسي وهي تحت المراقبة القضائية الفرنسية.

ولا يعرب يونس عن أمله في الوصول سريعاً الى خواتيم سعيدة في هذه القضية. اذ يقول إنه طالما المنظومة نفسها قائمة يبقى الأمل ضعيفاً بمحاسبة حقيقية لرياض سلامة أو لكل من يظهره التحقيق أنه بالجرائم المالية، لن الجميع ضمن منظومة عميقة.
وفي الختام بريق أمل يراه يونس عبر اصلاح قضائي بالعمق ويضيف: "ساعتها نستبشر خيراً".

غريس مخايل ,
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