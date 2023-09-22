living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أنا فاعل أنا قادر أنا فريد - سمير مسره

22
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

من منا لا يطمح ان يكون قادرا" وفاعلا" وفريدا" في كل ما يفكر ويقوم به؟ من منا لا يتمنى ان يكون لديه اثرا" ايجابيا" على المجتمع الذي ينتمي اليه؟ من منا لا يسعى ان يبني لنفسه سمعة" جيدة"؟ قد يبدو للوهلة الأولى ان الامر سهل المنال وهو ليس كذلك لان القدرة والفعالية والفرادة تتطلب من الساعين إليها قرارا" حرا" يرسم من خلاله المعني بها حياته على حسن تصرفاته، ورقي خطاباته، وجودة اعماله، ونقاوة قييمه.

 

ان تكون فاعلا" هو ان تكون لديك الارادة والصبر لترجمة كلماتك إلى أفعال وبرامج ومشاريع متخطيا" الصعوبات والعراقيل حتى لو تتطلب ذلك وقتا" طويلا". إن تكون فاعلا" هو سلوك الملتزم وقد عايشته مع التيار الوطني الحر منذ نشأته شعبيا" مع الرئيس العماد ميشال عون، ومؤسساتيا" مع النائب جبران باسيل الذي اعطته القاعدة العونية من جديد الثقة لرئاسته. لقد اخترت التيار منصة لنضالي لانه برأي قد يكون الوحيد الذي يعمل وينجز لنفسه وللآخرين من دون كلل او تعب، وما اكثر الأمثلة التي تثبت ذلك.

 

ان تكون قادرا" هو أن تبني لنفسك ولمجتمعك القدرات اللازمة لتقدمه وتطويره والبداية تكون في ورشة التغيير والاصلاح. هنا كانت المشكلة الكبرى عندما اطلق التيار برنامجه لمكافحة الفساد فهلل الجميع وقوفا" لرئيس الدولة عندما أعلن ذلك في القصر الجمهوري وهربوا لاحقا" بسرعة قياسية عند نية التنفيذ عملا" بالقول الشائع "اليد الواحدة لا تصفق". هنا ايضا" لقد اخترت التيار منصة لنضالي، لأنه الوحيد الذي وضع أسس هذه القدرات بفضح الفساد والآتي أعظم.

آخيرا" ان تكون فريدا" في وطن فريد هو بالنسبة لي ترجمة تيارية وطنية حرة لرسالة البابا مار يوحنا بولس الثاني عندما قال عن لبنان انه رسالة انسانية مميزة. صحيح ان هذا البلد الصغير يعيش سلسلة من المعانات المتكررة، وصحيح ان إدارة شؤونه صعبة في محيط محفوف بالمخاطر، ولكنني ارى انه من واجبنا كلنا ليس فقط الحفاظ عليه بل الدفاع عنه بكل الطرق. وانطلاقا" من المبداء العوني القائل ان"لكل إنسان قيمة بحد ذاته" اخترت ايضا" وايضا" التيار منصة لنضالي لاشارك في هذا العمل المبارك.

 

فاعل، قادر، فريد كلمات إيجابية لنساء ورجال سياديين احرار ومبادرين..

سمير مسرة,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   